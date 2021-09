Prezident Bakı Musiqi Akademiyasının əməkdaşlarını təltif edib

Prezident İlham Əliyev Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının əməkdaşlarının təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncamla Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının 100 illiyi münasibətilə Azərbaycanda musiqi təhsilinin inkişafında xidmətlərinə görə Akademiyanın aşağıdakı əməkdaşları təltif ediliblər:

3-cü dərəcəli “Əmək” ordeni ilə

Acalova Gülnarə Almazovna

Əfəndiyeva İmruz Məmməd Sadıx qızı

Əzimov Aydın Kərim oğlu

İmanova Ülviyyə İsmayıl qızı

Quliyeva Nərminə Əhməd qızı

Məmmədov Tariyel Aydın oğlu

Seyidov Tərlan Mir Əşrəf oğlu

“Tərəqqi” medalı ilə

Axundova Könül Tofiq qızı

Axundova Yeganə Əsgər qızı

Ələsgərov Arzu Süleyman oğlu

Əsədova Səbinə Çingizovna

Fərəcov Tahir Heydər oğlu

Həsənov Hidayyət Həsən oğlu

Hüseynova Könül Qabil qızı

İsmayılzadə Nuridə Cəfər qızı

Quliyev Tərlan Aslan oğlu

Məmmədova Sevda Binyatulla qızı

Məmmədova Sevda Əhməd qızı

Musayeva Elmira Danil qızı

Rəhimova Aytac Elxan qızı

Rimazi Nəzakət Hüseyn qızı

Süleymanova Tomrid Kazım qızı.

