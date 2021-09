Qızının doğum xəbərini eşidən ana infarkt keçirərək öldü, lakin 45 dəqiqədən sonra...

Amerika Birləşmiş Ştatlarının Baltimore şəhərində qəribə hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, həyətində qolf oynayan anaya qızının doğum xəbəri çatdırılıb. Qəfildən qadın o anda infarkt keçirib. Təcili xəstəxanya yerləşdirilən qadının vəfat edildiyi deyilib. Xəstəxanın digər otağında isə qadının qızı kritik doğuşa başlayıb. Həkimlərin səyi nəticəsində qız 39 saatdan sonra övladını dünyaya gətirib.

Bundan sonra isə həkimlər daha bir şad xəbəri verib. Belə ki, xəbəri eşidən ana klinik ölüm keçirib, 45 dəqiqədən sonra isə o, ayılıb.

Eyni xəstəxanada olan ana və qızın başına gələn bu hadisə ABŞ-da gündəm olub.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.