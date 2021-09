Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Krım və Donbas məsələsinin həllində BMT-nin rolu olacağına inanır.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, BMT bu məsələlərin həllində Kiyevin ümid etdiyi platformadır. Zelenski bildirib ki, Ukrayna bu fürsəti əldən verməməlidir. Ukrayna lideri qərbin Rusiya ilə bağlı addımlarından tam razı olmasa da, vəziyyətin dəyişəcəyinə inanır.

Zelenski qərbin Rusiya üzərinə daha çox təzyiq yaratmasını istəyir.

