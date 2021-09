AQTA daha 15 kafe və restoranda nöqsanlar aşkarlayıb

Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) nəzarət tədbirləri çərçivəsində ötən gün ölkə üzrə 342 ictimai iaşə obyektində 652 monitorinq keçirib.

AQTA-dan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, monitorinqlər zamanı 15 müəssisədə qanunvericiliyin tələblərinin kobud şəkildə pozulması faktları aşkar olunub.

Aşkar edilmiş nöqsanlarla bağlı İnzibati Xətalar Məcəlləsinə uyğun olaraq müvafiq tədbirlər görülüb. Pozuntular aşkar edilmiş ictimai iaşə müəssisələri aşağıdakılardır:

1. Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Buzovna ştq, Rasim İmanov 22a ünvanında yerləşən fiziki şəxs Abdullayev Emin Eldar oğluna məxsus “Lazetti” restoranı;

2. Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Zahid Xəlilov 25b ünvanında yerləşən fiziki şəxs Mahmudov Vidadi Hüseynqulu oğluna məxsus restoran;

3. Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Nizami 42 ünvanında yerləşən hüquqi şəxs “Cafe La Provence" MMC-yə məxsus “Cafe La” restoranı;

4. Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Salatın Əsgərova 101 ünvanında yerləşən fiziki şəxs Mürsəlzadə Sadiq Yusif oğluna məxsus kafe;

5. Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, M.Qardaşları 41/47 ünvanında yerləşən fiziki şəxs Məmmədov Rövşən Zəkəriyyə oğluna məxsus kafe;

6. Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Təbriz 2a ünvanında yerləşən fiziki şəxs Əliyeva Elmira Akif qızına məxsus kafe;

7. Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Təbriz 2a ünvanında yerləşən fiziki şəxs Konişeva Elena Vçeslavovnaya məxsus kafe;

8. Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Məhəmməd Hadi 23H ünvanında yerləşən fiziki şəxs Əsgərov Əsgər Zahir oğluna məxsus kafe;

9. Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Neftçilər pr.108 ünvanında yerləşən hüquqi şəxs “Novgün” MMC-yə məxsus “Bagel bar” kafesi;

10. Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Cəfər Cabbarlı 44 ünvanında yerləşən hüquqi şəxs "Shah Group Of Companıes" MMC-yə məxsus “Baku Friends Central Park” kafesi;

11. Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, M.Naxçivani 25a ünvanında yerləşən fiziki şəxs Səfərov Afiq Əliaga oğluna məxsus “Galata” restoranı;

12. Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Şüvəlan qəsəbəsi, A.İldırım küçəsində yerləşən fiziki şəxs Şəkərov İmran İslam oğluna məxsus çay evi;

13. Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Şüvəlan qəsəbəsi, Hacı Məmmədov 50 ünvanında yerləşən fiziki şəxs Xəlilov Fikrət Hüseynağa oğluna məxsus kafe;

14. Şəmkir rayonu, Cahangir Əliyev küçəsində yerləşən fiziki şəxs Cavadov Anar Vaqif oğluna məxsus kafe;

15. Mingəçevir şəhəri, “Əşya bazar” ərazisində yerləşən fiziki şəxs Ağayev Azad Şirin oğluna məxsus kafe.

Qeyd edək ki, AQTA tərəfindən Bakıda, eləcə də regionlarda fəaliyyət göstərən ictimai iaşə obyektlərində monitorinqlərin miqyası genişləndirilib. Hazırda AQTA müfəttişləri tərəfindən respublika üzrə monitorinqlər davam etdirilir və qaydalara əməl etməyən sahibkarlıq subyektləri barədə ən sərt tədbirlər görüləcək.

