İspaniyanın La Palma adasında baş verən vulkan püskürməsi dronla lentə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 50 ildən sonra fəaliyyətə keçən vulkandan axan lava, 108 hektar ərazini əhatə edib. Minlər insan təxliyə edilib.

