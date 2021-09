İspaniyanın La Palma adasında bir neçə gündür davam edən vulkan püskürməsi yüzlərlə evi külə çevirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bölgədə yalnız bir evə zərər dəyməyib. Lava axını villanın yaxınlığından keçib. Məlumata görə, ərazidə helikopterlə araşdırmalar aparan müvafiq qurumun nümayəndələri pilotun xəbərdarlığı ilə evin zərər görmədiyini müşahidə edəndə seviniblər.

Məlumata görə, evin sahibləri Danimarkadan olan yaşlı cütlükdür. Qeyd edək ki, 10 gündür püskürən vulkan 400 evi kül edib.

