Ekvadorda həbsxanadakı qruplaşmalar arasında baş verən qarşıdurma zamanı 24 məhbus ölüb. 48 yaralı var.

Metbuat.az xəbər verir ki, vəziyyətin nəzarət altına alınması üçün həbsxanaya çox sayda polis və hərbçi cəlb edilib. Yerli sakinlərin məlumatına görə, məhkumlar həbsxananın damına çıxaraq xilas olmağa çalışıb. Həbsxanada silah və partlayış səsləri eşidilib. Bir neçə saatdan sonra polislər vəziyyəti nəzarət altına ala biliblər.

