Bu adaya heç kim buraxılmır: Hərbçilərin mühasirəyə aldığı ərazidə görün nə var - FOTOLAR

Fransada yerləşən Mururoa adasında Hiroşimaya atılan atom bombasından 200 dəfə güclü mərmi olduğu iddia edilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Google Maps” xəritələrində ərazinin aydın izlənilə bilməməsi bu iddiaları daha da gücləndirib. Mülki vətəndaşların adaya buraxılmaması əraziyə marağı daha da artırıb. Maraqlıdır ki, iddia fransız siyasətçiləri tərəfindən rədd edilməyib.

Məlumata görə, 1996-cı ildə adada atom bombasının testləri həyata keçirilib. Ada fransız hərbçilər tərəfindən mühafizə edilir.

