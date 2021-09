Beşikdə yatır, süd içir, oyuncaqlarla oynayır: 25 yaşlı qızın İNANILMAZ DAVRANIŞLARI: "Mənə oğlan əli dəyməyib" / FOTOLAR

Hər səhər beşiyində gözlərini açır, süd içir, oyucaqları oynayır. Həyat tərzi ilə diqqətləri üzərinə çəkən 25 yaşlı qadın böyük müzakirələrə yol açıb.

Metbuat.az "daily mail" portalına istinadən xəbər verir ki, Riley adlı qız Nyu-York şəhərində yaşayır. Uşaq kimi həyat tərzi sürməkdən zövq aldığını deyən Riley, oyuncaqlarla oynamağı çox xoşlayır. O indiyə qədər heç kimlə görüşmədiyini, sevgilisinin olmadığını ifadə edib.

13 yaşından bəri pampersdən istifadə edən qız, bunun normal davranış olmadığının fərqindədir. Riley əvvəl bu vəziyyətindən danışmağa utansa da, uşaq kimi yaşamaq onun üçün daha narahatlıq yaratmır.

