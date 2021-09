İspaniya sahillərində iki həvəskar dalğıc böyük xəzinə tapıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, tətil zamanı onlar üzərkən suyun altında parıltı görüblər. Dərinliyə enən dalğıclar parıltının metal pullar olduğunu müşahidə ediblər. Sudan çıxarılan metal pullar araşdırılıb. Məlum olub ki, pullar 1500 il əvvələ aiddir. Yerli dairələr bu hadisədən sonra ərazidə qazıntı işlərinə başlayıb.

Ərazidən tapılan yeni metal pullarla birgə tapıntıların sayı 53-ə çatıb. Hər bir metal pulun ağırlığı 4,5 qramdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.