Azərbaycan Çexiya ilə energetika sahəsində əməkdaşlığa dair saziş imzalayıb

Azərbaycanın Energetika Nazirliyi ilə Çexiyanın Sənaye və Ticarət Nazirliyi arasında "Energetika sahəsində əməkdaşlıq haqqında” Saziş imzalanıb.

Nazirlikdən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, sənədin məqsədi iki ölkə arasında energetika sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi və inkişaf etdirilməsidir.

İmzalanma mərasimindən əvvəl Azərbaycanın energetika naziri Pərviz Şahbazovla Çexiyanın xarici işlər naziri Yakub Kulhanek arasında görüş keçirilib. Çexiya ilə enerji əməkdaşlığının neft-qaz və bərpa olunan enerji istiqamətləri üzrə inkişafı üçün imkanlardan bəhs edən nazir P.Şahbazov xüsusilə, Xəzər dənizini Avropa ilə birləşdirən “Cənub Qaz Dəhlizi”nin genişləndirilməsinin aşağı karbonlu təbii qaz üzrə əməkdaşlığa yol açacağına toxunub. Nazir eyni zamanda, bərpa olunan enerji sahəsində həyata keçirilən və hərraclara çıxarılması planlaşdırılan ümumi gücü 700 MVt olan layihələr barədə məlumat verib, çex şirkətlərini bu prosesdə iştiraka dəvət edib.

Y.Kulhanek də ölkələrimiz arasındakı strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin inkişafı üçün enerji əməkdaşlığının mühüm rol oynadığını qeyd edib, ölkəsinin biznes dairələrinin mövcud imkanları qiymətləndirməsinin vacibliyini bildirib.

Müzakirələrdən sonra sazişi P.Şahbazov və Çexiyanın ölkəmizdəki səfiri Milan Ekert imzalayıblar. Saziş energetika sahəsində neft-qaz, neft-kimya, bərpa olunan enerji, o cümlədən bioenerji istiqamətləri üzrə ikitərəfli əməkdaşlığın genişləndirilməsini və müvafiq təsərrüfat subyektləri arasında hər iki ölkənin milli qanunvericiliklərinə uyğun olaraq əlaqələrin qurulmasını nəzərdə tutur. Həmçinin üçüncü ölkələrlə energetika sahəsində birgə layihələrin həyata keçirilməsinə dəstək də ifadə olunur. Bundan başqa, sənəd yaşayış sektorunda və iri enerji tutumlu müəssisələrdə enerji səmərəliliyi və enerjiyə qənaət üzrə əməkdaşlığın inkişafını, qarşılıqlı məlumat və təcrübə mübadiləsi, təlimlər, birgə seminar, konfrans və forumların keçirilməsi kimi məsələləri əhatə edir. Sazişə əsasən, energetika sahəsində əməkdaşlıq üzrə Birgə İşçi Qrupunun yaradılması da planlaşdırılır.

