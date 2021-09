UEFA Avropa Liqasının C qrupunda keçirilən "Legiya" - "Lester" matçında hesab açılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Varşava təmsilçisinin azərbaycanlı hücumçusu Mahir Emreli 31-ci dəqiqədə topu rəqib qapısından keçirib.

Videonu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.