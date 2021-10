ABŞ hərbçiləri arasında intihar halları artıb

ABŞ hərbçiləri arasında intiharların sayı artıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ Müdafiə Nazirliyinin illik hesabatında qeyd edilir ki, 2020-ci ildə 580 nəfər intihar edib.

Sənədə əsasən, keçən il aktiv hissələrdə 384, o cümlədən Quru qoşunlarında 175, Hərbi Hava Qüvvələrində 81, Hərbi Dəniz Qüvvələrində 66 və Dəniz piyadaları 62, Milli Qvardiya döyüşçüləri və ehtiyatda olan hərbçilər arasında 196 nəfər intihar edib.

"Göstəricilərin istənilən istiqamətdə dəyişmədiyini qəbul edirik və ordunun bütün sahələrində intiharların sayını azaltmaq üçün çalışmaq niyyətimizi bir daha təsdiq edirik", - deyə hesabatda bildirilir.

Əvvəlki oxşar sənədlərdən belə nəticə çıxır ki, 2018 -ci ildə 541, 2019 -cu ildə 498 amerikalı hərbçi intihar edib.

