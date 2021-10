18 yaşlı qız bu sözləri yazıb özünü beşinci mərtəbədən atdı - FOTOLAR

Türkiyədə 18 yaşlı qız intihar edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sevgilisinin atasının təcavüzünə məruz qalan 18 yaşlı Aleyna Ağgül 5 mərtəbəli binanın damından özünü ataraq intihar edib.

Hadisə yerinə gələn polislər Aleynanın üzərindən "Ölümümə görə Gökhan Argın (sevgilisinin atası) məsuliyyət daşıyır" sözləri yazılmış intihar məktubu tapıblar.



Olaydan sonra onun sevgilisi və atası saxlanılıb, ifadəsi alındıqdan sonra sərbəst buraxılıblar. Onların sərbəst buraxılması qızın qohumlarının etirazına səbəb olub.

Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.

