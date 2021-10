Təhsil naziri Emin Əmrullayev 5 oktyabr - Beynəlxalq Müəllimlər Günü münasibəti ilə təhsilverənləri təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki,bu barədə nazir özünün feysbuk səhifəsində paylaşım edib:

"Əziz müəllimimiz, Övladlarımızın təlim-tərbiyəsini etibar etdiyimiz Sizə təşəkkür edir, şərəfli peşənizdə uğurlar arzulayıram! Beynəlxalq Müəllimlər Gününüz mübarək!".

