Cəbrayıldakı yeni hərbi hissə “Harop” və “Quzğun” PUA-ları ilə təchiz edilib

Dövlət Sərhəd Xidmətinin (DSX) Cəbrayılda yeni istifadəyə verilən hərbi hissə kompleksinin silah və döyüş texnikası arsenalına “Harop” və “Quzğun” zərbəendirici pilotsuz uçuş aparatları daxildir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev oktyabrın 4-də hərbi hissə kompleksinin açılışında iştirak edərkən bildirilib.

Dövlət başçısına məruzə edilib ki, kompleksə eyni zamanda tank əleyhinə dəzgahlı qumbaraatanlar, tank əleyhinə idarə olunan raketlər, 120 millimetrlik və 82 millimetrlik minaatanlar, zenit qurğuları və digər müasir silah sistemləri, atıcı, qrup və snayper silahları, müşahidə və gecəgörmə cihazları, termal qurğular və nişangahlar, xüsusi təyinatlı avadanlıqlar, həmçinin zirehli transportyorlar, yüksək keçidli avtomobillər, zirehli döyüş maşınları daxil edilib.

Qeyd olunub ki, dövlət başçısının tapşırığına əsasən, işğaldan azad olunan ərazilərdə zəruri sərhəd müdafiə və mühafizə infrastrukturunun yaradılması üzrə fəaliyyətlər davam etdirilir.

Xatırladaq ki, oktyabrın 4-də Cəbrayılda Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi hissə kompleksinin açılışı olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.