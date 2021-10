Səbail rayonunda yerləşən 162 nömrəli məktəbdə bir sinif sabahdan distant təhsilə keçir.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, həmin sinifdə oxuyan şagirdlərdə koronavirus aşkar olunduğuna görə belə qərar verilib.

