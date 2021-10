Olimpiya mükafatçımız DÇ-də mübarizəyə başlayır

Azərbaycanın 4 yunan-Roma güləşçisi Norveçin paytaxtı Osloda keçirilən dünya çempionatında mübarizəyə başlayacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, medal qazanmağa əsas namizəd, Olimpiya Oyunlarının bürünc mükafatçısı Rafiq Hüseynov estoniyalı Ranet Kaljola ilə üz-üzə gələcək.

55 kq

1/8 final: Eldəniz Əzizli - Koriun Sahradian (Ukrayna)



72 kq

1/16 final: Ülvü Qənizadə - İdris İbayev (Almaniya)



77 kq

1/16 final: Sənan Süleymanov - Kayratbek Tuqolbayev (Qırğızıstan)



82 kq

1/16 final: Rafiq Hüseynov - Ranet Kaljola (Estoniya)

Xatırladaq ki, indiyədək Azərbaycanın yalnız sərbəst güləşçilərdən Abubakr Abakarov (86 kq) və Osman Nurməhəmmədov (92 kq) bürünc medal qazanıb. Qadın güləşçilər isə yarışı medalsız bitirib.

