Kuveytdən havaya qalxan “Jazeera” hava yollarına məxsus təyyarə Türkiyənin Trabzon şəhərinə təcili eniş edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb təyyarəyə bomba qoyulduğu barədə anonim zəngin daxil olmasıdır.Bildirilir ki, təyyarə eniş edəndən sonra sərnişinlər təxliyə edilib. Təyyarədə axtarışlar aparılsa da, şübhəli çantaya rast gəlinməyib.

