Bu kolleclər yenidən təşkil edilir

Azərbaycanda bir sıra kolleclər yenidən təşkil ediləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.

Qərara əsasən, publik hüquqi şəxs statusuna malik olan Ağcabədi Pedaqoji Kolleci, Ağdam Dövlət Sosial-İqtisadi Kollecinin, Ağdam Musiqi Kolleci, Ağdaş Dövlət Humanitar Kolleci, Astara Pedaqoji Kolleci, Bərdə Dövlət İdarəetmə və Texnologiya Kollecinin, Göyçay Dövlət İdarəetmə və Texnologiya Kolleci, İsmayıllı Dövlət Humanitar və Texnologiya Kolleci, Qazax Dövlət Sosial-İqtisadi Kolleci, Quba Dövlət Sosial-İqtisadi Kolleci, Masallı Dövlət Regional Kolleci, Sabirabad Dövlət Sosial-İqtisadi Kolleci, Şamaxı Dövlət Regional Kolleci, Şirvan Dövlət İqtisadiyyat və Humanitar Kollecinin, Şuşa Humanitar Kolleci, Tovuz Dövlət Sosial-İqtisadi Kolleci və Zaqatala Dövlət İdarəetmə və Texnologiya Kolleci yenidən təşkil edilir.

