Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elmi katibi, Azərbaycan tarixi kafedrasının dosenti, tarix üzrə fəlsəfə doktoru İradə Qasımova dünyasını dəyişib.

Metbuar.az xəbər verir ki, bu barədə Universitetin mətbuat xidmətindən bildiriblər.

ADPU-nun rəhbərliyi, elmi-pedaqoji və tələbə heyəti adından mərhumun ailəsinə və yaxınlarına başsağlığı verilib.

Allah rəhmət eləsin!





