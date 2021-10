FIFA-da Futbolun inkişafı üzrə direktor vəzifəsində çalışan Arsen Venger ofsayd sistemindən danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Vengerin Parisdə mətbuata verdiyi açıqlamaya görə, böyük ehtimalla Dünya Çempionatı- 2022-də oyundankənar vəziyyət avtomatik qeydə alınacaq.

Qeyd edək ki, dünya çempionatı gələn il 21 noyabr - 18 dekabrda keçirilməlidir. Bu, qış vaxtı təşkil olunacaq ilk mundialdır.



