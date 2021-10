Əfqanıstanda “Taliban” hökumətinin Xarici İşlər naziri vəzifəsini icra edən Emirhan Muttaki Türkiyəyə səfərə gəlir.

Metbuat.az Türkiyə mənbələrinə istinadən xəbər verir ki, Muttaki Dohadan artıq səfər çıxıb. Məlumata görə, Muttaki bəzi türk nümayəndələrlə danışıqlar aparacaq. Lakin səfərin detalları barədə məlumat verilmir.

Qeyd edək ki, Muttakinin Türkiyəyə səfəri ilə bağlı bu günə qədər məlumat verilməmişdi.

