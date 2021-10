Xəbər verdiyimiz kimi, peşə təhsil ixtisaslarının sayı artırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nazirlər Kabineti “Peşə təhsili üzrə ixtisasların Təsnifatı”nda müvafiq dəyişikliyə əsasən, yeni Kosmetologiya ixtisas qrupu yaradılıb. Bu ixtisas qrupuna kosmetoloq, texnik, kosmesevt və masajist ixtisasları daxil edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.