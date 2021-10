Rusiyalı müğənni Pelageyanın Ukraynaya girişinə qadağa qoyulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Təhlükəsizlik Xidməti məlumat yayıb.

“Teleqraf” nəşrinin məlumatına görə, Plageya bu ilin yayında Krımda keçirilən “KVN” festivalında münsif üzvlərindən biri olub. Bildirilir ki, ifaçı ilə bağlı bu qərar həmin festivalda münsif olması ilə əlaqəlidir.

