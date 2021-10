Azərbaycan millisinin üzvü Mahir Emrelinin də çıxış etdiyi “Legiya” yoxlama oyunu keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Varşava təmsilçisi klubun gənclərdən ibarət komandası ilə qarşılaşıb.

“Legiya”nın əsas komandası 4:1 hesablı qələbə qazanıb.

Mahir də bu görüşün iştirakçısı olub. O, 16-cı dəqiqədə fərqlənib.

