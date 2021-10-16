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Dünyanın bahalı futbolçuları bəlli oldu - Siyahıda Ronaldo və Messi yoxdur

Dünyanın bahalı futbolçuları bəlli oldu -
10:08 16 Oktyabr 2021
151 İdman
Gülər Seymurqızı
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Dünyanın ən bahalı futbolçularının adları bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, siyahıda dünyanın ən məşhur və ulduz futbolçuların adlarının olmaması təəccüb doğurub. Belə ki, Kriştianu RonaldoLionel Messi siyahıda yer almır.

İlk onluqdakı bahalı futbolçular isə aşağıdakılardır:

  1. "Mançester Yunayted": Jadon Sanco - 110.5 milyon avro
  2. "Mançester Yunayted": Markus Rashford - 110.9 milyon avro
  3. "Mançester Siti": Kevin De Bruyne - 112.5 milyon avro
  4. "Barcelona": Franke De Jonq - 114.3 milyon avro
  5. "Paris - Saint Germain": Neymar - 115.5 milyon avro
  6. "Çelsi": Rumelo Lukaku: 115.6 milyon avro
  7. "Mançester Yunayted": Bruno Fernandes - 118.9 milyon avro
  8. "Tottenham": Harry Kane - 121.2 milyon avro
  9. "Paris - Saint Germain": Klian Mbappe - 139.5 milyon avro
  10. "Borussia Dortmund": Erling Haaland - 142 milyon avro
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metbuat.az

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