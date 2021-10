Hikmət Hacıyev: “Ermənistan Suqovuşanı işğal etməkdə böyük əraziləri suvarma suyundan məhrum etmişdi”

“Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığı ilə 10 noyabr 2020-ci ildən başlayaraq biz diplomatik korpusla Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş torpaqlarına 7-ci dəfə səfər edirik”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev tvutterdə paylaşım edib.

H. Hacıyev qeyd edib ki, bu dəfə məqsəd Suqovuşan və Talışa səfərdir: “Ermənistan Suqovuşanı işğal etməkdə böyük əraziləri suvarma suyundan məhrum etmişdi”.



