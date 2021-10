Azərbaycan Texniki Universitetində 3 tələbədə koronavirus aşkarlanıb.

Metbaut.az APa-ya istinadən xəbər verir ki, bu səbəbdən həmin tələbələrin təhsil aldığı qruplar distant təhsilə keçib:

"Ancaq universitetdə yoluxma kütləvi deyil. Virusa yoluxan tələbələrin vəziyyəti normaldır".

