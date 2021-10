ABŞ Dövlət Departamentinin Baş Müfəttişləri Vaşinqtonun Əfqanıstandan çəkilmə prosesini araşdıracaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ səfirliyinin Kabildən təxliyəsi, Bayden adminstrasiyanın geri çəkilmək barədə əmrləri araşdırma predmeti olacaq. Həmçinin, ABŞ-a gəlmək üçün viza almaq istəyən əfqan qaçqınlar barədə məsələ də nəzərdən keçiriləcək.

Araşdırmalarla bağlı Konqresdə açıqlamalar ediləcək.

