Ceyhun Bayramovdan Ermənistana XƏBƏRDARLIQ

“Revanşist yanaşma və əməkdaşlıq seçimi Ermənistan hökuməti və onun xalqından asılıdır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov slovakiyalı həmkarı ilə birgə mətbuat konfransında deyib.

O, Azərbaycanın əməkdaşlığa, tərəfdaşlığa yönəlmiş addımları müsbət cavablandırmağa hazır olduğunu bəyan edib.

“Azərbaycana qarşı hər hansı addımlar olarsa, təbii ki, biz buna cavab verəcəyik”, - XİN rəhbəri vurğulayıb.

C. Bayramov qeyd edib ki, Azərbaycan öz üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirir.

