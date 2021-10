Tanınmış jurnalist Elnur Əşrəfoğlu vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Yeni Klinika" məlumat yayıb.

Bildirilib ki, həkimlərin səyinə baxmayaraq Elnur Əşrəfoğlu koronavirus səbəbindən dünyasını dəyişib.

Allah rəhmət etsin!

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.