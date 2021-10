Əməkdar artist Nigar Şabanovanın nikahı olub.

Metbuat.az axşam.az-a istinadla xəbər verir ki, xanəndə hərbçi nişanlısı Xəyalla nikah masasına oturub.

Nigar bildirib ki, toyları şəhidlərin ilindən sonra baş tutacaq.

