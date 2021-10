14 yaşlı şagirdi ilə eşq yaşayan müəllimədən ŞOK SÖZLƏR: Sinifdəki bütün oğlanlar...- FOTOLAR

İngiltərədə 14 yaşlı şagirdi ilə münasibətdə olan 25 yaşlı müəllimənin dedikləri hamını heyrətə gətirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o yaşadığı yaxınlığa görə, yeniyetmənin özünü ittiham edib. Müəllimə hüquq-mühafizə orqanlarına bildirib ki, sinifdə oğlanlar onunla münasibət qurmağa meyl göstərib.

Məlumata görə, müəllimə 14 yaşlı şagirdi ilə bir neçə ay eşq yaşayıb. Müəllimə hamilə qalandan sonra vəziyyəti şagirdə danışıb. Şagird isə ayrılmaq istəyib. Nəticədə tərəflər arasında münasibət bitib.

Müəllimə şagirdinə bildirib ki, bu barədə heç kimə danışmasın. Müəllimə yeniyetməni təhdid edib. Lakin məsələ üzə çıxandan sonra işə hüquq-mühafizə orqanları qarışıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.