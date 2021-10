Azərbaycana gətirilən avtomobillərin və telefonların qeydiyyatına görə rüsum dəyişdirilir.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı "Dövlət rüsumu haqqında"qanuna dəyişiklik ediləcək.

Dəyişikliklə Azərbaycana gətirilən avtomobillərin və telefonların qeydiyyatı ilə bağlı tutulan dövlət rüsumunun məbləği artırılacaq.

Qanuna dəyişiklik layihəsi yaxın vaxtlarda parlamentdə müzakirəyə çıxarılacaq.

