Goranboyda ağır qəza olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, rayonun İrəvanlı kəndində hərəkətdə olan "QAZel" markalı mikroavtobusla “Niva” markalı minik maşını toqquşub.

Qəza nəticəsində bir neçə nəfər yaralanıb. Hadisə yerinə təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub.

İlkin məlumata görə, mikroavtobusdakı sərnişinlər fəhlələr olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.