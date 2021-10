Qəzaya uğrayan helikopterin İÇİNƏ BAXDI: Gördüklərinə İNANMADI - Hər yerdə... / VİDEO

Liviyada stadiona eniş etməyə hazırlaşan helikopterin qəzaya uğramasına dair görüntülər üzə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qəza zamanı iki nəfər xəsarət alıb. Helikopterə zərər dəyib. Dərhal əraziyə yaxınlaşan stadion nümayəndələri helikopterin içinə baxanda təəccüblənib. Məlumata görə, helikopterin içində külli miqdarda pul olub.

Bəzi mənbələr pulun məbləğinin 9 milyon dollar civarında olduğunu yazır. Pulların sıradan çıxıb-çıxmadığı barədə məlumat yoxdur. Helikopterin təcili yoxsa nəzərdə tutulduğu üçün stadiona eniş etdiyi məlum deyil. Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

