Müğənni Vüsal Hacıyev qatıldığı "Tam vaxtıdır" proqramında səhhətində yaranan problemlərdən danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ifaçı keçirdiyi ağır əməliyyat zamanı hepatit virusuna yoluxduğunu qeyd edib:

"Əməliyyat olundum, xəstəxanada qanıma hepatit saldılar. Gec bildim. Mədəm məni narahat edirdi, yanlış əməliyyat etmişdilər. Yenidən 5 saatlıq əməliyyat olundum, çətin günlər keçirdim. Tehrana getmişdim, pul qazanmırdım, bir il qaldım. Rəngim sapsarı oldu. Bütün bunlar insanı sındırır".

