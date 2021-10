Sosial şəbəkələrdə yeni görüntülər yayılıb.

Metbuat.az Baku. ws-ə istinadən xəbər verir ki, Bakıdakı binalardan birinin damında iki gəncin birlikdə videosu lentə alınıb.

Öpüşərkən görüntülənən cütlüyün videosu sosial şəbəkələrdə müzakirə mövzusuna çevrilib.

İstifadəçilərin böyük əksəriyyəti videonu qeyri-etik adlandıraraq gənclərin bu hərəkətini sərt şəkildə qınayıblar

