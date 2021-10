​LDU-da Nizami Gəncəviyə həsr edilmiş Respublika elmi konfransı keçirilib

Nizami Gəncəvinin 880 illik yubileyi ilə əlaqədarAzərbaycan Respublikasında 2021-ci ilin “Nizami Gəncəvi ili” elan edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı və Respublika Təhsil NazirliyininSərəncamdan irəligələn tədbirlər planına uyğun olaraq Lənkəran Dövlət Universitetində (LDU) “Nizami Gəncəvi yaradıcılığında vətən məhəbbəti” mövzusunda Respublika elmi konfransı keçirilib.



Metbuat.az xəbər verir ki, onlayn formatda keçirilən konfransı universitetin rektoru, professor Natiq İbrahimov açıb. Bildirib ki, Nizami Gəncəvinin yubileyləri ölkəmizdə hər zaman təntənə ilə keçirilib.Azərbaycanın klassik ədəbi-mədəni irsinə həmişə milli təəssübkeşlik və vətənpərvərlik mövqeyindən yanaşan ümummilli lider Heydər Əliyev Nizami irsinə də xüsusi diqqət yetirib və ulu öndərin təşəbbüsü ilə 1979-cu ildə qəbul olunmuş “Azərbaycanın böyük şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin irsinin öyrənilməsini, nəşrini və təbliğini daha da yaxşılaşdırmaq tədbirləri haqqında” qərar Nizami yaradıcılığının tədqiqi və təbliği üçün yeni perspektivlər açıb. Universitet rəsmisi ustad şairin 1981-ci ildə H.Əliyevin bilavasitə təşəbbüsü və iştirakı ilə keçirilən 840 illik yubiley mərasimlərinin ölkəmizin mədəni həyatında əlamətdar hadisəyə çevrildiyini xüsusi vurğulayıb. Bildirib ki, 2011-ci ildə Nizami Gəncəvinin 870 illiyi dövlət səviyyəsində silsilə tədbirlərlə geniş qeyd edilib. Natiq İbrahimov 2021-ci ilinölkə başçısının sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasında “Nizami Gəncəvi İli” elan edilməsini Nizami dühasına verilən böyük qiymətin və dahi şairə ehtiramın təcəssümü kimi dəyərləndirib, bildirib ki, Nizami bütün zamanların ölməz söz ustadıdır, xalqımızın dəyərsiz sərvətidir və həmişəyaşardır.

Elmi konfransda LDU-nun “İbtidai təhsil və məktəbəqədər təlim” kafedrasının professoru, filologiya elmləri doktoru Yədulla Ağazadənin “Nizami yaradıcılığı elm, əxlaq və qəhrəmanlıq abidəsidir”, “Tarix və onun tədrisi metodikası” kafedrasının müəllimi, tarixüzrəfəlsəfə doktoru, dosent Emin Məlikovun “Nizami Gəncəvinin əsərləri Vətən tarixinin öyrənilməsində mənbə kimi” mövzularında məruzələri dinlənilib. Məruzəçilər ölməz sənətkarı bütün dövrlərin parlaq şəxsiyyəti, sənətkarı, dahi söz sərrafı kimi dəyərləndirərək bildiriblər ki, Nizami Gəncəvi bəşəriyyətin bədii fikir salnaməsində yeni səhifə açmış nadir şəxsiyyətlərdəndir və şairin xalqımızın mənəviyyatının ayrılmaz hissəsinə çevrilmiş parlaq irsi əsrlərdən bəri Şərqin misilsiz mədəni sərvətlər xəzinəsində özünəməxsus layiqli yerini qoruyub saxlamaqdadır. MəruzələrdəNizami sənətkarlığı müxtəlif aspektlərdən təhlil edilib, dünya, şərq, Azərbaycanədəbiyyatındaoynadığı roldan söz açılıb, bu poeziyanın həmişəyaşarlılığıvurğulanıb, poetik irsi xalqımızın böyük mədəni sərvəti kimi dəyərləndirilib, bu irsin tədrisinin, öyrədilməsinin vacibliyi vurğulanıb, şairin poeziyasınınbütün zamanlarda aktuallığını itirməyəcəyi, daim oxucu marağını cəlb edəcəyi deyilib, Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində əvəzsiz mənbə olduğubildirilib.

Konfransa Gəncədən qatılanAzərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Bölməsinin Diyarşünaslıq İnstitutunun əməkdaşı , tarix üzrə fəlsəfə doktoru Elnur Həsənovtədbirin təşkilatçılarına Gəncə ictimaiyyəti adından minnətdarlıq edib,universitetdə yaradılan elmi ab-havaya görə rektor Natiq İbrahimova təşəkkür bildirib, “Nizami Gəncəvi əsərlərində xalq müdrikliyi vətənpərvərlik örnəyidir” mövzusunda çıxış edib.

Plenar islasdan sonra konfrans işini bölmələrdə davam etdirib. “Nizami Gəncəvi Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında” və “Nizami Gəncəvi irsi dil-üslub kontekstində” adlı bölmələrdə LDU-nun və ölkənin digər ali təhsil ocaqlarını, AMEA-nın Elmi institutlarını təmsil edən müəllim, doktorant və dissertantların 30-a qədər elmi tezisləri dinlənilib.

