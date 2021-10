İngiltərə Premyer Liqasının növbəti önəmli oyununda "Liverpul" "Mançester Yunayted"ə 5:0 hesabı ilə qalib gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, evdə "Liverpul"a məğlub olan klubun azarkeşləri olduqca hiddətlənib. Hətta azarkeşi Endryu Tryan keçirdiyi hirs və stress səbəbindən saçlarının tökülməsinə görə klubu günahlandırıb. O, "Mançester Yunayted"i məhkəməyə verəcəyini bildirib.

