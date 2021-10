Müğənni Nadir Bayramlı övladına toy edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ifaçının oğlu Şəmsi Firuzə adlı xanımla nikaha daxil olub. Şəhər restoranlarından birində keçirilən məclisdə sənət nümayəndələri də iştirak edib

Gecədə Əməkdar artist Mətanət İsgəndərli, müğənnilər Zamiq Hüseynov, Manaf Ağayev və başqaları çıxış edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.