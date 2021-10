Aşıq Samirədən bu müğənnilərə İSMARIŞ: İnsandan qabaq hansısa hissə önə gəlməməlidir

"Pandemiyada çəki almışdım. Kökəlmək çox asandır, onu atmaq çətindir. Efirlərə çıxmaq lazımdır, ona görə də çalışıram arıqlayım. Yaş da öz sözünü deyir, istəmirəm mənə qalib gəlsin".



Metbuat.az bildirir ki, bu sözləri Axşam.az-a açıqlamasında aşıq Samirə Əliyeva deyib. Sənətçi formada qalma sirrlərini açıqlayıb:

"Artıq 40 yaşa çatmışam. Yaşlanmaqdan qorxmuram, amma gec qocalmaq istəyirəm. Səhnə təravəti sevir. Bircə buna görə narahatam, yoxsa, Allah təki qocalmağı nəsib etsin. Baxımlar çox edirəm, bir də pəhriz saxlayıram, piyada gəzirəm".

Plastik əməliyyatdan danışan aşıq ombaböyütmə edən həmkarlarına söz atıb:

"Plastik əməliyyat yaxşıdır, amma əndazəsində. Arıqladıqca, üzüm düşür, ehtiyac olsa, əməliyyat edəcəm, dartdıracam. Hərənin öz şarmı var, qədərində olmalıdır. İnsandan qabaq hansısa hissə önə gəlməməlidir (gülür)".

Samirə yeni layihəsini də açıqlayıb:

"Zəfər sevinci yaşayırıq. Bu yolda itirdiklərimizin kədərini də unutmuruq. Buna görə də, bütün işlərimiz zəfərlə bağlıdır. Bayram yaxınlaşır, layihəm də bunla bağlıdır. "Osmanlı divanı" adlanır, burada oxumamışam. Sazla ifamdır. Klip də çəkdirəcəyik".

