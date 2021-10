Torpağın altında gizli otaq tapdı: İçəri girəndə inanmadı: Çox sayda... - FOTOLAR

Böyük Britaniyanın Kent bölgəsində böyük kəşfə imza atılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qazıntılar zamanı arxeoloqlar gizli otaq tapıb.

İçəri girən tarixçilər təəccübləniblər. Onlar otaqda insan və heyvan sümükləri tapıb. Bu döyüşdürülmək üçün otaqda saxlanılan insanlara və heyvanlara aid sümüklər olub. Məlum olub ki, insanlar və heyvanlar döyüşə çıxarılmazdan əvvəl burada saxlanılıblar. Otağın yaxınlığında isə 5 min nəfər tamaşaçı tutumu olan arena üzə çıxıb.

Bu da insanların və heyvanların burada döyüşdürüldüyünü deməyə əsas verir. Güman edilir ki, qalıqlar təqribən 2 əsr əvvələ aiddir.

