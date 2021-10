"Sənin tərbiyəni pozdum" - Röyadan Tünzaləyə

Xalq artistləri Tünzalə Ağayeva və Röya Ayxan birlikdə kamera qarşısına keçərək video çəkiblər.

Metbuat.az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, müğənnilər həmin görüntüləri sosial şəbəkədə yayımlayıblar.

Tünzalənin "20 ildir oxuyuruq, kim kimi tərbiyələndirdi, kim kimi pozdu" sualına Röya belə cavab verib:

"Mən sənin tərbiyəni pozdum. Səndən isə musiqi öyrəndim".

Müğənnilər daha sonra duet oxuyacaqları haqda məlumat verərək "Elə edək ki, ayrı-ayrı xasiyyət olsun. Şakira o qızla oxudu, biz edə bilmərik? Hər kəs bizdən bir enerji gözləyir. Amma ayrı-ayrı enerjili qadınıq" Röya söyləyib.

