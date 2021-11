Azərbaycanın təhsil naziri Türkiyəyə gedib

Azərbaycanın təhsil naziri Emin Əmrullayev nümayəndə heyəti ilə birgə Türkiyədə səfərdədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə nazir feysbuk səhifəsində məlumat yayıb.

"Noyabrın 1-də Təhsil Nazirliyinin nümayəndə heyəti ilə birlikdə qardaş ölkəyə səfər çərçivəsində Türkiyə Respublikasının milli təhsil naziri Mahmut Özerlə görüşdük. Görüş zamanı iki ölkə arasında ümumi təhsil və peşə təhsili sahəsində əməkdaşlığın cari vəziyyəti və əlaqələrin gələcək perspektivləri müzakirə olundu. “Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkiyə Hökuməti arasında peşə təhsili sahəsində əməkdaşlığa dair Protokol”un icrasından irəli gələn məsələlər ətrafında ətraflı fikir mübadiləsi aparıldı", - E.Əmrullayev qeyd edib.

