Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin "Ümumi fizika" kafedrasının professoru Edil Əli oğlu Eyvazov vəfat edib.

Universitetdən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, onun ölümünə səbəb COVİD-19 virusu olub.

