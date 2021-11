Xalq artisti Mələkxanım Əyyubovanın rəssam qızı Nəzrin Nəcəfova yeni fotosessiya etdirib.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, bir müddət öncə nişanını qaytardığını deyən Nəzrin yeni şəkillərini sosial şəbəkədəki səhifəsində paylaşıb.

Həmin fotoları təqdim edirik:

