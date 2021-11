İşçi Qrup tərəfindən hazırlanmış “Ali təhsil haqqında” qanun layihəsi birinci oxunuşda Milli Məclisin Elm və təhsil komitəsinin müzakirəsinə tövsiyə edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Elm və təhsil komitəsi yanında yaradılmış İşçi Qrupunun bu gün keçirilən iclasında bildirilib.

Qeyd edək ki, qanun layihəsi 53 maddədən ibarətdir. Layihə ali təhsil sisteminin rəqabət qabiliyyətinin artırılmasına və möhkəmləndirilməsinə xidmət edəcək.

