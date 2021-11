Namiq Qaraçuxurlunun anasının səhhətində problemlər yaranıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda meyxanaçı "Instagram" hesabında paylaşım edib. O, əməliyyat üçün İranda olduğunu bildirib:

"Hazırda Ərdəbildəyəm, lakin gəlişimin səbəbi konsert deyil. Anamı həkimə gətirmişəm. İndi müayinədədir, əməliyyat olunacaq. Sevginizlə birlikdə dualarınıza da ehtiyacım var".

